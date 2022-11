Palermo-Sciacca: auto in fiamme, strada chiusa

Sul posto Vigili del fuoco, carabinieri e Anas

Un’auto è andata in fiamme sulla statale Palermo-Sciacca nella zona di Giacalone all’altezza del chilometro 13. Il tratto di strada è chiuso per consentire alle squadre di soccorso di intervenire. Non si sono feriti. Stanno intervenendo vigili del fuoco, carabinieri e personale Anas.