Palermo, scippa il cellulare a una donna: i passanti lo inseguono

I poliziotti sono riusciti a bloccare il rapinatore in via Gorizia

PALERMO – La polizia di Stato ha arrestato un giovane di 26 anni che in via Roma aveva scippato un cellulare a una donna. Due automobilisti hanno assistito alla scena sono scesi dalla vettura e hanno inseguito il rapinatore.

L’intervento della polizia

Nel frattempo i poliziotti a bordo della volante sono intervenuti e sono riusciti a bloccarlo in via Gorizia. Il giovane originario delle Mauritius era stato arrestato il giorno prima per un tentato furto in un cantiere edile di via Bandiera insieme a un palermitano di 35 anni.