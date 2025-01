Palermo, scippano l’iPhone ad un turista in via Roma e fuggono

È accaduto ieri sera

PALERMO – Stavolta è toccato ad un turista belga. Stava passeggiando in via Roma quando ieri sera, domenica 26 gennaio, poco dopo le 23 è stato avvicinato da due ragazzi a bordo di uno scooter elettrico.

Lo hanno strattonato e gli hanno rubato l’iPhone. Quindi sono scappati a piedi. La dinamica fa pensare che il motorino fosse rubato. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

L’episodio è avvenuto ancora una volta in via Roma dove nei giorni scorsi alcuni ragazzini sono entrati nel supermercato Lidl per rubare cioccolata e bibite. La guardia giurata ha cercato di fermare il gruppo, ma è stato picchiato e aggredito.

Sempre in via Roma a metà gennaio un uomo è stato bloccato da un rapinatore armato di spranga. Ieri sera un branco di giovani ha aggredito due ragazzi in via Marchese Ugo per rubargli la bicicletta elettrica.