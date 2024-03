Palermo, scontro tra un’auto e uno scooter in via Cavour

Un rider è finito per terra riportando diverse escoriazioni

PALERMO – Incidente stradale in via Cavour, tra un’auto e uno scooter a pochi passi dal Teatro Massimo. Ad avere la peggio il giovane alla guida dello scooter, un rider della ditta Just Eat, che ha riportato diverse escoriazioni.

La vettura, una BMW guidata un uomo, stava procedendo via Cavour, in direzione via Roma, quando ha invertito il proprio senso di marcia, dalla direzione opposta sopraggiungeva lo scooter guidato da un rider che colpito è finito per rovinosamente per terra. I due veicoli hanno subito diversi danni, con lo scooter che è anche finito contro un muro. Il rider è stato sottoposto alle cure dei sanitari. Sul posto gli agenti della polizia municipale.