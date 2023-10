Palermo, screening gratuito contro l’ictus: ecco come iscriversi

L'iniziativa dell'Azienda Villa Sofia-Cervello

PALERMO – Screening gratuito a Palermo per prevenire il rischio di ictus cerebrale. L’iniziativa è del reparto neurologia, con Stroke Unit, dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, in sinergia con i volontari di A.L.I.Ce. Palermo Ovest (associazione no profit costituita da operatori sanitari e pazienti impegnati a prevenire o limitare i danni e le sofferenze causate dall’ictus cerebrale). L’appuntamento è per sabato 14 ottobre, dalle 9 alle 15, presso l’ambulatorio della Neurologia (al presidio Villa Sofia, padiglione Geriatrico. L’iniziativa sarà attiva fino a un numero massimo di 50 utenti. Per partecipare occorre prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo: alicepalermoovest@gmail.com.

“L’ictus è una delle principali cause di disabilità”

“L’ictus – spiega Daniele Lo Coco, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurologia con Stroke Unit dell’Azienda Villa Sofia Cervello – costituisce una delle principali cause di disabilità a livello globale, colpendo ogni anno oltre 12 milioni di persone in tutto il mondo. Nonostante l’attività di sensibilizzazione e di prevenzione primaria l’incidenza della malattia permane elevata secondo le statistiche ed è fonte di ingenti costi di sistema. Si stima, in generale, che circa una persona su quattro può essere colpita da Ictus nel corso della propria vita, ma anche che il 90% degli Ictus può essere prevenuto adottando stili di vita corretti, ovvero mutando, quantomeno, i fattori di rischio modificabili e, peraltro, responsabili della maggior parte dei casi. Ecco perché, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ictus, promossa dalla World Stroke Organization, che si celebra il 29 ottobre, abbiamo voluto offrire un’ulteriore opportunità di screening a quanti vogliano usufruirne”.

Come avverranno i controlli

Gli utenti verranno accolti da un operatore della Stroke Unit e dai volontari di A.L.I.Ce. Attraverso un colloquio iniziale verranno valutati i personali fattori di rischio cerebrovascolare modificabili e, successivamente, verranno misurati i valori di pressione arteriosa e di glicemia con stick glicemico, l’altezza ed il peso per poter calcolare l’indice di massa corporea (IMC o BMI). La parte finale del colloquio sarà dedicata all’aspetto informativo per innalzare l’empowerment della popolazione e offrire da parte di personale qualificato informazioni utili – e, soprattutto, attendibili sui fattori di rischio modificabili per prevenire l’ictus – oltre che cognizioni scientificamente fondate su come riconoscere i sintomi di esordio della malattia.