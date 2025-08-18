Palermo, senso unico di marcia nel tratto finale di via Roma

Come cambia la circolazione stradale

PALERMO – Al via da oggi a Palermo il senso unico di marcia nel tratto di via Roma compreso tra via Cavour e via Amari/ piazza Sturzo. “Quella di oggi rappresenta una tappa importante per il percorso di riorganizzazione della mobilità cittadina. Le modifiche alla circolazione in via Roma, che rientrano nel più ampio processo di riqualificazione di questo asse e della viabilità del centro voluto fortemente dal sindaco Lagalla, sono partite questa mattina in via sperimentale e hanno come obiettivo prioritario l’incremento della sicurezza lungo uno degli assi viari principali del centro città”, dice l’assessore al Traffico Dario Falzone.

“Siamo consapevoli che ogni cambiamento richiede un periodo di adattamento ed è proprio per questo che, fin dalle prime ore del mattino, la Polizia municipale è stata presente, fornendo supporto e indicazioni puntuali agli automobilisti, alcuni quali ancora disorientati dalle novità”, aggiunge Falzone.

“Questa prima giornata non ha presentato particolari criticità e ringrazio i vigili urbani per il lavoro svolto e i cittadini per la collaborazione dimostrata – conclude -. L’Amministrazione continuerà a monitorare attentamente l’andamento di questa fase sperimentale, raccogliendo segnalazioni e suggerimenti utili per apportare eventuali correttivi, sempre nell’ottica di una mobilità più sicura, ordinata ed efficiente per tutti”.