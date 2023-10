Il titolare è stato denunciato

PALERMO, 11 OTT – Gli agenti della polizia municipale del Nopa di Palermo hanno sequestrato una discarica abusiva in via Monte Bianco in contrada Inserra, sopra l’ospedale Cervello.

Sono stati trovati 100 metri cubi di rifiuti speciali. In quest’area vengono spesso bruciati cavi elettrici per recuperare il rame. L’appezzamento di terreno di 30 mila metri quadrati di proprietà di L.G. di 61 anni è stata sequestrata.

I rifiuti bruciati erano stati sotterrati. Il titolare è stato denunciato.