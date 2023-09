Ladri sfondano la porta dell’assessorato al Personale: indagini in corso

Non è la prima volta che l'ingresso viene forzato

PALERMO – Ignoti hanno sfondato la porta entrando negli uffici dell’Assessorato al Personale in via Garibaldi, a Palermo. Se ne sono accorti i dipendenti che hanno trovato il portone aperto.

Verifiche in corso

Sono in corso le verifiche da parte dei vari uffici per accertare se i ladri abbaino portato via qualcosa. Non è la prima volta che l’ingresso dell’assessorato viene forzato.

Le indagini

Sono in corso indagini per cercare di risalire agli autori anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona.

Falzone: “Abbiamo denunciato il fatto”

“Qualcuno ha fatto irruzione all’interno dell’assessorato – afferma l’assessore al personale Dario Falzone – Abbiamo presentato denuncia alla polizia. Al momento sembra che nulla sia stato portato”.