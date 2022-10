Palermo: si ferma Crivello, differenziato per Floriano

Problema al costato per il numero 6 dei rosanero

PALERMO – Il difensore del club rosanero Roberto Crivello, in seguito ad un trauma contusivo al costato rimediato nel corso dell’allenamento di martedì 11 ottobre, oggi mercoledì 12 ottobre, nel pomeriggio a Boccadifalco, ha lavorato in palestra. Lavoro differenziato programmato, invece, per l’attaccante Roberto Floriano.