Sicilia a Cannes: i finanzieri all’assessorato al Turismo

Acquisiti i documenti dell'affidamento diretto da 6 milioni di euro

PALERMO – All’assessorato regionale al Turismo sono arrivati i finanzieri. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno fatto “visita” agli uffici di via Notarbartolo a Palermo.

Si sono portati via i documenti sull’affidamento diretto per l’evento al Festival di Cannes organizzato della Regione siciliana. Tra l’edizione del 2022 e quella in programma quest’anno sono stati spesi e finanziati quasi sei milioni di euro.

A delegare i finanzieri è stato il procuratore regionale della Corte dei Conti Pino Zingale. I pm contabili stanno valutando eventuali profili di danno erariale.

C’è anche un’inchiesta della Procura ordinaria per valutare l’ipotesi di turbata libertà nella scelta del contraente, e cioè la società lussemburghese Absolute Blue che cura l’evento “Sicily, Women and Cinema” al festival del cinema nella città francese. I pm hanno acceso i riflettori da oltre un anno sugli eventi, parendo da un verbale.

Da un anno all’altro la spesa è aumentata. Si è passati dai 2,2 milioni di euro spesi quando all’assessorato c’era Manlio Messina ai 3,7 del 2023 sotto la guida dell’assessore Francesco Paolo Scarpinato. Entrambi hanno difeso la regolarità delle procedure.

Servono tanti soldi, oltre 900 mila euro per allestire “Casa Sicilia” all’hotel Majestic, 311 mila euro per lo “shooting” fotografico affidato a Moja (nome d’arte di Patrick Nassogne, a cui fa capo la Absolute Blue) 511 mila euro per “animazioni, conferenza stampa e consumi”, 306 mila per i pannelli pubblicitari e quasi 800 mila euro di manodopera, 30 mila per l’accoglienza degli ospiti della Regione siciliana.