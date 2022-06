Palermo, Sicindustria: “Lagalla coinvolga le forze produttive”

"Il compito che lo attende è davvero arduo"

PALERMO – Sicindustria Palermo si congratula e augura buon lavoro al nuovo sindaco Roberto Lagalla.

“Il compito che lo attende – afferma il presidente degli industriali palermitani, Giuseppe Russello – è davvero arduo e, per questo, non possiamo che rinnovare l’auspicio affinché questa nuova stagione sia caratterizzata dal coinvolgimento di tutte le forze sociali e produttive per il rilancio della città. Le emergenze sono ovunque e il tempo è tiranno. Per questo sarà necessario che il nuovo sindaco punti su una giunta competente e capace di mettersi subito al lavoro senza tergiversare oltre. Soltanto così sarà possibile ricostruire il rapporto tra la pubblica amministrazione e i suoi cittadini”.