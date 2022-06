Sigaretta scatena incendio in appartamento: un ferito

Da un balcone è caduto materiale in fiamme

PALERMO – Una sigaretta non perfettamente spenta ha scatenato un grosso incendio provocando ustioni gravi in un uomo. È successo in via Alfredo Casella, in zona Malaspina, dove le squadre dei vigili del fuoco hanno domato le fiamme divampate in un’abitazione del sesto piano.

I sanitari del 118 hanno soccorso l’unico inquilino presente al momento dell’incendio, il proprietario di casa. Si tratta di un 34enne che è stato portato al Centro ustioni del Civico. Il fuoco si sarebbe propagato in tutta la cucina. Da un piccolo balcone della cucina inoltre è caduto del materiale ancora in fiamme che ha scatenato un altro principio d’incendio che ha danneggiato una tenda parasole al primo piano.