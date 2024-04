Palermo, siti per scommesse illegali: 14 imputati, prosciolte due donne

Sotto processo anche due mafiosi dei rioni Passo di Rigano e Noce

PALERMO – Undici rinviati a giudizio, in tre scelgono il rito abbreviato e due soli imputati – due donne – prosciolti. Sono i numeri dell’udienza preliminare al processo sull’associazione che gestiva un ricco giro di scommesse on line.

Gli imputati

A partire dal prossimo 18 settembre, davanti alla seconda sezione del Tribunale, inizierà il processo nei confronti di Gaetano e Rosario Calascibetta, Salvatore Cinà, Davide Di Benedetto, Giacomo Dolce, Antonino Fanara, Renato Farina, Guglielmo Ficarra, Vincenzo Landolina, Daniele Lo Bello, Liborio Martorana. Hanno scelto il rito abbreviato Vincenzo Caravello, Rosario Spina e Fedele Vitale.

Due donne prosciolte

Il giudice per l’udienza preliminare Clelia Maltese ha prosciolto Francesca Lo Bello e Valentina Sciarratta, difese dagli avvocati Angelo Formuso e Massimo Motisi. In base alla nuova formulazione della legge Cartabia il giudice ha ritenuto che gli elementi acquisiti dall’accusa non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. Le due donne, mogli di altri indagati, rispondevano solo di intestazione fittizia.

I boss e le scommesse

La Direzione distrettuale antimafia e la squadra mobile di Palermo nel 2021 scoprirono l’esistenza di una rete di siti on line esteri non riconosciuti dal Monopolio di Stato per raccogliere le scommesse. Emerse il ruolo di Antonino Fanara, boss di Passo di Rigano, arrestato nel 2019 assieme agli Inzerillo, e Guglielmo Ficarra della Noce.

Secondo la ricostruzione del procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e del sostituto Vincenzo Amico all’interno delle agenzie ufficiali c’erano dei terminali per scaricare le scommesse all’estero nei circuiti illegali.