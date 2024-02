Palermo, 4 mila euro falsi: occhio alle banconote da 50 euro

Caccia a chi li stampa

PALERMO – Quasi quattro mila euro in banconote da 50 euro, rigorosamente false. Chi le ha stampate? Dopo l’arresto dei giorni scorsi i carabinieri continuano a indagare.

Il punto di partenza è stato il ritrovamento causale dei soldi falsi. I militari del Nucleo radiomobile hanno arrestato un minorenne sorpreso a spacciare droga. In tasca aveva 350 euro di banconote taroccate. Una falsificazione grossolana, almeno alla vista di un occhio esperto. Come accade di prassi la perquisizione si è spostata a casa del giovane che vive con i genitori di 35 e 36 anni. I realtà si tratta di un ex scuola occupata in via Giulio Verne a Tommaso Natale.

Qui c’erano altri 3.700 euro falsi dello stesso taglio. Esiste una stamperia a Palermo oppure si tratta di una partita di banconote che arriva da fuori città per sondarne la spendibilità? Non è la prima volta che saltano fuori i soldi falsi. Nel 2020 i mafiosi di Misilmeri facevano la spesa a Palermo per accertarsi se le banconote dessero nell’occhio.