Il sorpasso e la morte: incidente in viale Regione siciliana, c’è un video

Le indagini sulla morte di Gianluca Billitteri

PALERMO – Una telecamera ha filmato la macchina di Gianluca Billitteri poco prima che andasse a schiantarsi contro il pilone in viale Regione Siciliana, vicino al sottopasso di corso Calatafimi.

Nelle immagini riprese da lontano si vede una Golf sorpassare l’Alfa 156 di Billitteri che a sua volta tenta di superarlo. Durante la manovra perde il controllo del mezzo nella carreggiata centrale in direzione Trapani. Entrambe le auto viaggiavano a forte velocità, ampiamente oltre i 100 chilometri orari.

Un testimone aveva visto le due auto e uno scooter Sh. Il video conferma il suo racconto. Sia l’uomo in sella allo scooter che quello al volante della Golf si sono presentati in caserma dai carabinieri per raccontare la dinamica.

Quest’ultimo ha negato lo svolgimento di una gara clandestina, precisando di non avere mai conosciuto Billitteri, ma di essersi fermato per soccorrerlo insieme allo scooterista. Si sarebbe poi allontanato dopo avere capito che per il 32enne non c’era più niente da fare. Il video conferma il soprasso e l’alta velocità. Gli accertamenti sulla dinamica proseguono.