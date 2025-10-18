Palermo, sorpresi mentre tentano un furto: arrestati dopo inseguimento

Stavano provando a scassinare la saracinesca di una farmacia

PALERMO – La polizia di Stato arrestato due palermitani di 59 e 35 anni, colti nella flagranza del reato di tentato furto aggravato in concorso.

Nei giorni scorsi, in orario notturno, gli agenti, dopo una segnalazione, ha raggiunto la zona vicino l’ospedale “Cervello”, dove era incorso un tentativo di furto ai danni di una farmacia e hanno notato un uomo che frettolosamente raggiungeva una vettura dove vi era un altro uomo alla guida, per poi darsi alla fuga.

In soccorso è arrivata un’altra Volante che, dopo un breve inseguimento, ha fermato i due. La perquisizione ha permesso di scoprire materiale utilizzato per lo scasso. Il controllo poi effettuato in farmacia ha consentito di accertare i chiari segni di effrazione.

Probabilmente, l’arrivo degli agenti ha costretto alla fuga i due che, dopo gli accertamenti di rito, sono stati tratti in arresto nella flagranza del reato di tentato furto aggravato in concorso ai danni della farmacia.

In attesa dell’udienza con rito direttissimo, il 59 enne ed il 35enne, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria ed entrambi gli indagati sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di dimora con permanenza notturna ed obbligo di firma presso un Ufficio di Polizia.