Palermo, spacciavano “erba e coca” alla Zisa: arrestati due pusher

Fallito il tentativo di fuga

1' DI LETTURA

PALERMO – La Polizia di Stato ha arrestato due pusher interrompendo un giro di spaccio lungo le piazze del popoloso quartiere della Zisa.

La fuga

A destare la curiosità degli agenti due giovani. La loro reazione scomposta al passaggio dei poliziotti, concretizzatasi in una veloce fuga, ha rafforzato l’idea che stessero compiendo un illecito. Gli agenti li hanno raggiunti ed hanno avviato una serie di accertamenti e perquisizioni che hanno consentito di rinvenire un rilevante quantitativo di stupefacenti.

L’arresto

Tra quella trovata addosso ai due e quella che sarebbe stata rinvenuta nei rispettivi domicili, a seguito di perquisizione, sono stati ritrovati e sequestrati 128 grammi di hashish e marijuana e 17 grammi di cocaina, parte della quale già confezionata in dosi. Circostanze di luogo e di tempo dell’attività di polizia nonché il particolare legato alla quantità dello stupefacente (per altro corredato dalla presenza di strumenti atti al confezionamento) fanno escludere che esso fosse destinato al consumo personale e fanno ritenere che fosse, invece, destinato allo spaccio. I due sono stati tratti in arresto ed il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Stupefacente, materiale per il confezionamento e denaro trovato addosso ai due (poco meno di 1000,00 euro) sono stati sequestrati.