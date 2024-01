Palermo, spaccio al mercato di Ballarò: droga negli slip, 3 arresti

Operazione della polizia

PALERMO – La polizia di Stato ha arrestato due uomini, ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di droga, nel mercato di Ballarò, a Palermo. Uno dei due ha cercato di fuggire tra la folla. Raggiunto e bloccato nel corso della perquisizione sono state trovate nascoste negli slip 33 dosi di eroina.

Le indagini

In casa sono stati trovati altri 5 involucri di eroina dal peso di 56 grammi, un sacchetto in plastica contenente circa 170 grammi di Ketamina, un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento nonché denaro contante per 1.540 euro. Sempre a Ballarò è stato arrestato un uomo trovato in possesso di 11 dosi di crack. Gli arresti sono stati convalidati dal gip.