Palermo, spaccio di droga a Brancaccio: arrestati un uomo e una donna

Trovati in possesso di crack e cocaina

PALERMO – Gli agenti del commissariato del quartiere Brancaccio a Palermo, hanno arrestato un uomo e una donna per spaccio di droga nel quartiere Sperone a Palermo. In casa della donna sono stati trovati 7 grammi di cocaina e 12 grammi di crack. Lo stupefacente è stato trovato grazie al fiuto dei cani antidroga Cheyenne e Ulla che passando in un box hanno segnalato la possibile presenza di sostanza stupefacente. Gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario del garage e al suo interno hanno trovato due panetti da 100 grammi di hashish. L’uomo è stato arrestato.