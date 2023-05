Palermo, i convocati di Corini per la SPAL

La lista dei giocatori rosanero disponibili per la sfida valida per la trentaseiesima giornata di Serie B

1' DI LETTURA

PALERMO – Il Palermo ha reso noti i convocati del tecnico Eugenio Corini per la sfida di domani, sabato 6 maggio, contro la SPAL per la trentaseiesima giornata di Serie B. Torna tra i convocati Aurelio, pienamente recuperato dall’infortunio patito nelle ultime settimane, mentre non saranno del match Elia, Stulac, Di Mariano e Saric.

Di seguito la lista dei convocati:

1 Grotta

2 Graves

3 Sala

4 Orihuela

5 Gomes

7 Tutino

8 Segre

9 Brunori

11 Masciangelo

12 Massolo

14 Broh

15 Marconi

18 Nedelcearu

19 Vido

21 Damiani

22 Pigliacelli

25 Buttaro

26 Verre

27 Soleri

30 Valente

31 Aurelio

37 Mateju

48 Bettella