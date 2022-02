Palermo, squadre Amg in azione: riattivati oltre 300 punti luce

Dal centro storico a via Sampolo

PALERMO – Da viale Sandro Pertini alla zona di via Paternostro-via Alloro-via dei Credenzieri a quella compresa fra via Maggiore Toselli-via Arimondi-via degli Orti. Proseguono le attività di manutenzione di AMG Energia sugli impianti di illuminazione della città.

Sono già oltre trecento i punti luce di cui è stato ripristinato il funzionamento. Lungo la perimetrale dello Zen gli operatori della società partecipata del Comune sono tuttora impegnati in un intervento ad ampio raggio: riparazione dei guasti presenti su alcuni tratti dell’impianto ma anche manutenzione programmata di singoli punti luce, che richiedono attività specifiche per il ripristino o la sostituzione di componenti guasti.

Un intervento articolato è stato eseguito nella zona di via Sampolo-Toselli-Laurana: qui dopo le riparazioni di due diversi circuiti che alimentano gli impianti di illuminazione della zona di via Sampolo-Duca della Verdura e di via Sampolo-Arimondi, si è proceduto alla sostituzione di un dispositivo guasto in via Laurana. Il funzionamento degli impianti, che rientrano fra quelli già datati, viene comunque tenuto sotto controllo. “Sono impianti che hanno ormai completato e in alcuni casi anche superato il limite di durata tecnica che, in base alla normativa vigente, è di trenta anni – sottolinea il vicepresidente di AMG Energia, Domenico Macchiarella – Hanno pertanto delle criticità note a fronte delle quali le nostre attività di manutenzione sono puntuali e frequenti”.

Impianti di nuovo in funzione anche in centro storico, nella zona di via Alloro-via dei Credenzieri dove sono stati individuati e riparati guasti in via Paternostro e in via IV Aprile. Un intervento di riparazione è stato ultimato alla Zisa per il ripristino del funzionamento di uno dei due circuiti che alimenta gli impianti di illuminazione della zona compresa fra via Emiri e via Giarrusso, mentre le attività di ripristino sono in corso nella zona di viale del Fante-piazza Leoni, in zona del Vespro-Giuffré, in via Monte San Calogero e in fondo Petix.