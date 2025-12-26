Palermo, il Comune versa 4,9 milioni di euro al club rosanero per lo stadio

Per coprire le spese della società per la manutenzione straordinaria del "Barbera"

Su proposta dell’assessore al Patrimonio Brigida Alaimo, la Giunta comunale ha deliberato l’autorizzazione alla stipula di un contratto di transazione tra il Comune di Palermo e la Palermo F.C. S.p.A. per un importo complessivo pari a 4 milioni e 900 mila euro.

L’accordo consente di coprire integralmente le spese sostenute dalla società per gli interventi di manutenzione straordinaria dello stadio “Renzo Barbera”, chiudendo ogni pretesa economica e qualsiasi contenzioso relativo ai lavori eseguiti. La transazione tiene conto delle valutazioni espresse dalla Commissione Tecnica di Valutazione dell’Area del Patrimonio.

“Con questo atto – dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – l’Amministrazione dimostra di essersi rimessa pienamente in campo sullo stadio Barbera, affrontando con responsabilità questioni rimaste irrisolte per troppo tempo e tornando ad impiegare risorse economiche sullo stadio. La transazione è un passaggio importante che rafforza il rapporto con il Palermo FC e ci consente di guardare avanti, programmando interventi di manutenzione e ammodernamento per rendere lo stadio sempre più sicuro, funzionale e accogliente per i tifosi e per la città”.

“L’accordo rappresenta dunque un ulteriore tassello di una rinnovata cooperazione istituzionale tra Comune e Palermo FC, orientata alla valorizzazione dello stadio e alla sua piena fruibilità per la comunità e per i tifosi rosanero”, ha aggiunto Lagalla.

“La delibera approvata – sottolinea l’assessore al Patrimonio Brigida Alaimo – è il frutto di un lavoro puntuale e trasparente che ha tenuto insieme la tutela dell’interesse pubblico e il riconoscimento degli interventi effettivamente eseguiti dalla società. Questa transazione chiude una fase complessa e apre una stagione di collaborazione sinergica e proficua con il Palermo FC, nella prospettiva di investire con continuità sulla manutenzione e sull’ammodernamento del Barbera, un bene strategico per lo sport e per l’immagine di Palermo”.