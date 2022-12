Stato civile: dal primo gennaio tutti gli atti in formato elettronico

Tutti gli uffici dislocati nel territorio comunale saranno interessati a questa totale rivoluzione informatica

L’Ufficio di Stato civile (sede centrale in piazza G. Cesare) e le postazioni decentrate, compresi gli Impianti cimiteriali, in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell’Interno, a far data dall’01 gennaio 2023, redigeranno tutti gli atti di Stato civile in formato esclusivamente elettronico, abbandonando l’ormai arcaico sistema di scritturazione manuale. Lo dice il Comune di Palermo.

L’avvio della nuova piattaforma dei servizi di Stato civile del Comune rende necessario un periodo di carattere transitorio che riguarderà, per circa due settimane, la riqualificazione di tutto il personale. Per cui, a partire da oggi, nell’ambito dell’implementazione e aggiornamento del software gestionale relativo alla stesura degli atti di Stato civile, avranno inizio le attività di formazione del personale all’utilizzo della piattaforma per la redazione, in via sperimentale, attraverso sistemi informatici degli atti di nascita, morte, matrimoni e cittadinanze, fase propedeutica alla prossima transizione al sistema digitale.

Tutti gli Uffici di Stato civile dislocati nel territorio comunale saranno interessati a questa totale rivoluzione informatica che consentirà, a regime, la riduzione dei tempi di attesa per la formazione degli atti e una più efficace ed efficiente gestione dei servizi demografici, conclude il Comune.