Palermo, studenti alla scoperta della stazione centrale e dei locali della polizia

PALERMO – Nella giornata di domani, gli alunni di due classi quinte della primaria dell’Istituto Comprensivo Giotto – Cipolla di Palermo, saranno accompagnati dagli agenti della Polizia Ferroviaria alla scoperta della stazione di Palermo centrale e dei locali uffici di Polizia.

L’evento, organizzato dal Compartimento Polizia Ferroviaria per Sicilia, si inserisce all’interno delle iniziative intraprese nell’ambito del Progetto “Train… to be cool”, progetto che abbraccia i temi della legalità e della sicurezza ferroviaria, ideato, nel 2014, dal Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della P.S., in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con la validazione scientifica della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università di Roma La Sapienza.

Il Progetto è rivolto principalmente agli studenti di ogni ordine e grado che usufruiscono del mezzo ferroviario per spostarsi o che frequentino una scuola ubicata nei pressi di una stazione, passaggi a livello o linea ferroviaria.

Nell’occasione, la scolaresca raggiungerà alle ore 9:45, a mezzo treno, la stazione di Palermo centrale, ove terminerà un processo formativo, iniziato in classe nei mesi scorsi, che ha portato gli alunni alla scoperta del mondo ferroviario, e dei suoi pericoli, attraverso un percorso sensoriale improntato sui colori, suoni e giochi. Nel corso della giornata i piccoli studenti avranno modo di familiarizzare con le strumentazioni ed in mezzi in uso alla Polfer e di visitarne la Sala Operativa.