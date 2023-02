Palermo, studenti e docenti accolti dall’Istituto Vittorio Emanuele III

Inaugurata la settimana Mobilità Erasmus+ KA229

PALERMO – L’I.C.S. Vittorio Emanuele III di Palermo, nella giornata di ieri, 13 febbraio, ha inaugurato la settimana Mobilità Erasmus+ KA229 che vede coinvolti 20 studenti di scuole partner insieme ai loro docenti e ai coordinatori del Progetto “Heritage of our Lives in the Colours of the Rainbow”.

Gli studenti, provenienti da Grecia, Portogallo, Spagna e Ungheria, saranno ospitati dalle famiglie dell’Istituto e avranno l’opportunità di svolgere attività all’interno e all’esterno della scuola con la finalità di condividere culture diverse, attraverso la conoscenza del nostro patrimonio storico, artistico, culturale e il confronto con differenti realtà scolastiche. Il potenziamento delle lingue straniere e la condivisione di esperienze comuni rende gli studenti coinvolti sempre più “cittadini d’Europa” e parte di un processo di internazionalizzazione, di crescita e formazione.