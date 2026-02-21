 Palermo-Sudtirol: la diretta testuale del match - LIVE
Palermo-Sudtirol 0-0: comincia la gara al “Renzo Barbera” – LIVE

La diretta testuale del match tra i rosanero e biancorossi
CALCIO - SERIE B
di
1 min di lettura

Palermo-Sudtirol, gara valevole per la 26ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è in programma alle ore 15:00 allo stadio “Renzo Barbera”.

Palermo-Sudtirol: la partita

Articolo in aggiornamento

3′ – Tentativo da fuori area di Ranocchia, si deve impegnare Adamonis per respingere

Ore 15:01 – Primo pallone affidato alla squadra ospite, comincia la gara al “Renzo Barbera”!

Ore 14:58 – Palermo e Sudtirol fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima dell’inizio del match

Ore 14:45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, si comincia tra quindici minuti

Ore 14:20 – Squadre in campo per il consueto riscaldamento prima della partita

Palermo-Sudtirol: il tabellino

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 6 Gomes, 7 Johnsen, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Modesto, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli, 96 Magnani. Allenatore: Inzaghi.

SUDTIROL: 31 Adamonis, 3 Bordon, 9 Pecorino, 17 Casiraghi, 21 Tait (C), 24 S. Davi, 26 Frigerio, 33 Merkaj, 34 Veseli, 79 Molina, 94 El Kaouakibi. A disposizione: 1 Borra, 22 Cragno, 4 Mancini, 5 Masiello, 7 Zedadka, 11 Tonin, 13 Sabatini, 18 Tronchin, 23 F. Davi, 46 Brik, 89 Crnigoj, 99 Verdi. Allenatore: Castori.

ARBITRO: Valerio Crezzini (Siena). Primo assistente: Marco Trinchieri (Milano). Secondo assistente: Stefano Galimberti (Seregno). Quarto ufficiale: Fabio Rosario Luongo (Napoli). VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia). AVAR: Emanuele Prenna (Molfetta).

MARCATORI:

NOTE:

Si parla di:

