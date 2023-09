Palermo-Sudtirol, Corini senza Insigne: i convocati

Mateju ha smaltito il problema alla caviglia

1' DI LETTURA

PALERMO – Eugenio Corini perde Roberto Insigne per la sfida al Sudtirol. L’esterno di attacco, come riporta il sito ufficiale del club rosanero, non sarà disponibile a causa di una sindrome influenzale con stato febbrile.

L’ex Frosinone si aggiunge agli assenti precedenti alle prese con alcuni infortuni: Buttaro, Valente e Di Mariano. Mateju, reduce da un problema alla caviglia sopraggiunto durante la sfida con il Venezia, sembra aver recuperato e sarà della partita.

I convocati

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Sudtirol in programma alle ore 16.15 allo stadio “Renzo Barbera”.

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

13 Kanuric

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

27 Soleri

31 Aurelio

32 Ceccaroni

37 Mateju

53 Henderson

80 Coulibaly