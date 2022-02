Parla il responsabile Enti locali del Pd

ROMA – “Sul tavolo di Palermo, Catanzaro e l’Aquila ci sono più opzioni: o la coalizione unita e campo largo o primarie su opzioni diverse. Anche nelle altre città c’è quasi ovunque il centrosinistra unito col M5s e alcune aree centriste”. Lo ha detto Francesco Boccia, deputato e responsabile Enti locali della segreteria Pd, intervistato a Radio Immagina.

“A Napoli dal M5s al Pd passando dalle liste civiche abbiamo fatto un perfetto campo largo di cui parla Letta e abbiamo vinto le elezioni sulla base di un patto per Napoli, votato in Parlamento, e oggi i napoletani sanno che dietro Manfredi c’è un’idea di Napoli. Noi proponiamo un patto per Palermo da portare in Parlamento, come abbiamo fatto per Napoli. Se tutto questo si fa all’unanimità va bene, se invece ci sono idee diverse sulle modalità con cui cambiare la storia di una città, noi nel dna abbiamo sempre avuto le primarie”.