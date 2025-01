E' accaduto in via Brunelleschi, indaga la polizia

PALERMO – Tentato furto in una tabaccheria in via Brunelleschi, a Palermo, dove i ladri sono entrati dopo aver aperto un varco nella saracinesca. Scattato l’allarme, il proprietario, che abita nei pressi del negozio, è sceso subito e ha trovato i due giovani ancora dentro.

Ne è nata una colluttazione e i due malviventi sono fuggiti a piedi lasciando la vettura con cui erano arrivati, con dentro gli arnesi di scasso. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.