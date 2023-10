Palermo, suona il clacson all’auto davanti: colpito da raffica di pugni

L'uomo è stato trasportato in ospedale dove riceverà le cure del caso

PALERMO – Suona il clacson all’auto ferma davanti a lui, la risposta è stata una raffica di pugni. È successo in via Ammiraglio Rizzo a Palermo, la vittima dei colpi è un uomo di 56 anni, che si è visto colpire ripetutamente da due uomini, che non gli hanno dato il tempo di reagire prima di dileguarsi.

Il 56enne è stato ferito al volto ed ha dovuto far ricorso alle cure del 118, che lo ha trasportato a Villa Sofia in codice giallo. Sul luogo della violenza è intervenuta anche la polizia che ha raccolto la testimonianza della vittima.