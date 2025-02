Il raid in via Piersanti Mattarella

IN CENTRO

PALERMO – Indagini in corso su un atto vandalico a Palermo. La scorsa notte qualcuno ha tagliato gli pneumatici di cinque vetture in via Piersanti Mattarella.

I proprietari delle auto hanno chiamato le forze dell’ordine e denunciato quanto successo. Si stanno visionando le immagini di videosorveglianza per risalire agli autori del danneggiamento.