Manita contro il Taranto, il Palermo vince al “Barbera”

Doppietta di Brunori e di Luperini con gol finale di Soleri

PALERMO – La squadra guidata dal tecnico rosanero Silvio Baldini torna a giocare tra le mura amiche del “Renzo Barbera”. In occasione del recupero della 22^ giornata del girone C di Serie C, il Palermo ospita il Taranto di mister Laterza. Nella panchina dei padroni di casa siede l’allenatore in seconda Mauro Nardini a causa della positività al Covid riscontrata nel tecnico Baldini. Il modulo resta lo stesso, è il 4-2-3-1: in difesa tornano Accardi e Lancini, mentre in mediana Dall’Oglio affianca De Rose.

PRIMO TEMPO

Il primo pallone della sfida è affidato ai siciliani che attaccano da sinistra verso destra in maglia rosanero, la squadra ospite invece oggi è in completo bianco: inizia la sfida del “Renzo Barbera”. Al 3′ minuto il Palermo va in vantaggio! Partono subito forte i rosanero che ottengono un calcio d’angolo battuto da Dall’Oglio che serve un assist perfetto per Luperini; il colpo di testa del numero 17 è preciso e batte Chiorra sul palo lontano! Poco dopo Brunori viene servito in area di rigore, il numero 9 dei rosanero tenta la conclusione di prima intenzione ma questa volta l’estremo difensore dei pugliesi è attento e para in due tempi. Al 7′ Pelagotti si impegna su un tiro preciso di Di Gennaro e riesce a parare la conclusione; qualche attimo dopo lo stesso portiere dei rosanero manca un retropassaggio che rischia di finire nella porta alle sue spalle, un brivido per i pochi tifosi presenti allo stadio. I ritmi si abbassano e il Taranto prova a farsi vedere in avanti intorno al 24′ con un cross in mezzo che poteva diventare pericoloso spazzato via da Marconi.

Al 28′ risponde il Palermo con l’ennesimo pallone recuperato a metà campo: palla in verticale per Brunori che punta l’avversario in area, lo supera con un doppio passo e calcia in porta con il mancino sfiorando il palo alla destra di Chiorra. Al 36′ arriva il raddoppio del Palermo! Accardi si muove bene sulla corsia di destra servendo in profondità Valente. Il numero 30 dei rosanero vede il taglio in area di rigore di Brunori e lo serve con un passaggio preciso: il bomber del Palermo non sbaglia e di prima insacca la sfera. Passano soltanto 5 minuti e ancora Brunori cala il tris! Valente trova con passaggio perfetto in verticale Floriano che si inserisce al limite dell’area e calcia in porta. L’estremo difensore dei pugliesi para la conclusione ma sulla respinta il numero 9 dei siciliani si fa trovare pronto e il suo tiro va in rete. Il primo tempo si conclude con il tris dei rosanero dopo l’extra time concesso dal direttore di gara di un minuto.

SECONDO TEMPO

Prima della ripresa, mister Nardini manda in campo Damiani al posto di Dall’Oglio. Subito dopo ricomincia il match, con il pallone battuto dal Taranto. Al 52′ il Taranto va in gol con l’ex rosanero Davide Di Gennaro che viene servito in area di rigore e di prima intenzione calcia in porta sotto l’incrocio dei pali. Tre minuti dopo il Palermo manca un’occasione d’oro per portarsi sul 4-1! Valente corre palla al piede per 70 metri, in area di rigore però decide di calciare in porta nonostante fossero liberi Floriano e Damiani. Il Taranto manda forze fresche in campo e al 57′ mister Laterza sostituisce Pacilli e Giovinco con Santarpia e Manneh. Passano altri tre mintui e Luperini manca le ennesime occasioni da gol: prima a porta vuota senza riuscire a mandare la sfera in rete e senza centrare la porta qualche attimo dopo all’altezza del dischetto dell’area di rigore aversaria. Al 64′ altro cambio per gli ospiti, entra Ferrara al psoto di Di Gennaro. Poker del Palermo al minuto 69! Luperini viene servito tra le linee e dal limite dell’area calcia in porta, il suo tiro è deviato da un difensore e beffa Chiorra.

Al 73′ arrivano alcuni cambi anche tra i rosanero: lasciano il terreno di gioco Brunori e Floriano che cedono il posto a Soleri e Felici. Poco dopo entra in campo anche Soleri che sostitusice Valente. Ultimi cambi anche per la squadra ospite: fuori Civilleri e De Maria, dentro Cannavaro e Mastromonaco. Infine, all’85’ lascia il campo anche Luperini che cede il posto a Fella. Terminano le sostituzioni per entrambe le compagini. A un minuto dal 90′ i rosanero scambiano benissimo e con diversi tocchi di prima entrano in area di rigore con De Rose che a tu per tu con Chiorra tira ma non riesce ad andare in gol. Basta un giro di lancette però per vedere il quinto gol dei rosanero. Al 91′ Soleri è furbo sul colpo di testa mancato dal difensore avversario, recuperata la sfera corre verso la porta tarantina, si accentra e calcia piazzando la sfera all’angolo a destra di Chiorra. Manita dei rosanero! Prima del triplice fischio c’è il gol del Taranto con Lancini che subisce il rimpallo e manda la sfera verso la propria porta. Subito dopo il direttore di gara fischia la fine del match. Palermo-Taranto termina 5-2.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 30 Valente (dall’80’ Silipo), 17 Luperini (dall’85’ Fella), 7 Floriano (dal 73′ Felici); 9 Brunori (dal 73′ Soleri). A disposizione: 12 Massolo, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma, 21 Damiani, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Nardini.

TARANTO: 22 Chiorra, 5 Zullo, 6 Riccardi, 9 Saraniti (cap.), 15 Pacilli (dal 57′ Santarpia), 20 Labriola, 21 Di Gennaro (dal 64′ Ferrara), 23 Benassai, 28 Civilleri (dall’83’ Cannavaro), 32 Giovinco (dal 57′ Manneh), 97 De Maria (dall’83’ Mastromonaco). A disposizione: 1 Loliva, 12 Antonino, 2 Tomassini, 3 Ferrara, 11 Santarpia, 17 Granata, 18 Turi, 33 Manneh, 72 Mastromonaco, 88 Cannavaro. Allenatore: Laterza.

Arbitro: Longo (Paola). Assistenti: Giorgi (Legnano) – Vettorel (Latina). Quarto Ufficiale: Catanoso (Reggio Calabria).

MARCATORI: Luperini (3′, 69′), Brunori (36′, 41′), Di Gennaro (52′), Soleri (91′) Lancini (autogol, 93′).

NOTE: Ammoniti: Dall’Oglio, Di Gennaro, Benassai, Damiani, Civilleri, Soleri.