Palermo, telecamere contro degrado e vandalismo al Cep

Il sopralluogo nelle aree vicine al campo sportivo e alla villetta Peppino Impastato

PALERMO – Telecamere di sicurezza al Cep: si è svolto nella giornata di martedì 12 agosto un sopralluogo con il Commissario Cassarà e l’Ispettore Musso della Polizia Municipale, insieme all’Assessore delegato Dario Falzone, il Capogruppo di Fratelli d’Italia del Comune di Palermo Giuseppe Milazzo, il Presidente della Sesta Circoscrizione Pippo Valenti e la consigliera Teresa Monforte per l’installazione di telecamere in via Filippo Paladini e via Calandrucci, nelle aree vicino al campo sportivo e alla villetta Peppino Impastato, dove verrà ripristinata la postazione anagrafica e sorgerá un presidio della Polizia Municipale.

Le telecamere, si legge in una nota, sono state previste per arginare l’abbandono di rifiuti e contrastare atti di vandalismo e reati contro il patrimonio e l’ambiente. Si tratta di un’azione per garantire la sicurezza dei cittadini, migliorare la qualità della vita e ripristinare le condizioni di legalità del quartiere San Giovanni Apostolo.

Infine, conclude il comunicato, è stato chiesto a Milazzo di inoltrare una nota indirizzata al sindaco per chiedere con carattere di urgenza di ripristinare la scultura in marmo dedicata a Peppino Impastato situata nella villetta, danneggiata e spezzata a metà.