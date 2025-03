Palermo, tentato furto di rame in un cantiere: due arresti

L'operazione dei poliziotti del commissariato San Lorenzo

PALERMO – La Polizia di Stato ha arrestato M.L. e M.L. palermitani di 41 e 18 anni, accusati di tentato furto aggravato in concorso. Gli agenti del commissariato San Lorenzo sono arrivati in via Pietro Nenni, dove personale addetto alla vigilanza di un cantiere aveva segnalato due uomini che stavano portando via materiale in alcuni sacchi bianchi.

I due sono stati bloccati, uno ancora dentro un cantiere e l’altro appena fuori. Nei sacchi sono stati trovati cavi elettrici con 140 chili di rame per un valore di 30 mila euro. Il gip ha convalidato l’arresto.