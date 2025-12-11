Palermo, tentato furto e rapina in pieno centro: scattano due arresti

In manette un palermitano di 28 anni e uno straniero di 27

PALERMO – Due arresti per un tentato furto e una rapina in pieno centro a Palermo. Questo il bilancio di due distinte operazioni dei poliziotti del commissariato Centro.

Nel primo caso, un palermitano di 28 anni, con precedenti di polizia, in piena notte, aveva scalato il muro esterno di uno stabile per arrampicarsi al primo piano dell’edificio per impossessarsi di un monopattino lasciato nel balcone dell’appartamento. La scena è stata vista dal proprietario che, urlando, aveva fatto desistere il 28enne che si è allontanato prima di essere intercettato in strada dagli agenti di una volante che lo hanno arrestato per tentato furto in abitazione.

Il secondo intervento è avvenuto all’interno di un grande magazzino del centro dove uno straniero di 27 anni aveva scatenato il caos dopo aver cercato di sottrarre della merce. L’uomo era stato sorpreso da un addetto della sicurezza interna ad arraffare merce e capi d’abbigliamento in particolare dagli scaffali per riporli in una borsa che, schermata, gli sarebbe servita per aggirare le casse ed il sistema antitaccheggio.

Quando la guardia ed il responsabile del punto vendita hanno contattato la polizia, lo straniero ha cercato una disperata fuga, colpendo con violenti sbracciate i due, frapponendo tra sé e loro diversi scaffali e stand espositivi, spinti e lasciati cadere nonchè strattonando violentemente tutti i clienti incontrati lungo il percorso di fuga. L’uomo è stato raggiunto dai due dipendenti e trattenuto fino all’arrivo dei poliziotti. Arrestato per tentata rapina, dovrà rispondere anche di rifiuto di fornire le generalità e possesso ingiustificato di grimaldelli. Entrambi gli arresti sono stati convalidati.