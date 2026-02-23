L'intervento della polizia dopo la segnalazione di un cittadino

PALERMO – Tentato furto in quattro negozi di via Cirrincione, tre arresti della polizia a Palermo. L’intervento è stato eseguito dagli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico in seguito a una segnalazione al 112.

Un cittadino ha segnalato la presenza di tre persone incappucciate che si aggiravano dinanzi ad alcune attività commerciali con un piede di porco. Uno svolgeva il ruolo di vedetta. All’arrivo della volante, due dei giovani, che erano già entrati in un negozio hanno tentato di fuggire gettando sotto un’auto un oggetto metallico. I due giovani sono stati intercettati e bloccati dagli agenti. Il terzo giovane che fungeva da vedetta, si era allontanato verso la Fiera del Mediterraneo a bordo di un Piaggio Porter. Anche questo è stato fermato dopo un breve inseguimento in cui ha rischiato di investire una donna.

Dalle indagini è emerso che i tre avevano tentato l’intrusione in quattro attività commerciali dove sono state riscontrate forzature e danneggiamenti. I tre uomini sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. L’uomo che aveva tentato la fuga a bordo del Piaggio Porter dovrà rispondere anche di resistenza. Due dei tre risultavano essere già sottoposti alla misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore.