Palermo, Terna dona 40 pc per due laboratori formativi al Cep

Iniziativa solidale con Reware e Legambiente Sicilia

Terna, la società operatrice della rete elettrica nazionale, ha donato 40 pc per due laboratori, uno informatico e uno linguistico, inaugurati oggi nell’associazione San Giovanni Apostolo nell’omonimo quartiere di Palermo noto come Cep. L’iniziativa solidale fa parte del progetto Terna-Reuse: computer circolari di comunità”, in collaborazione con la cooperativa Reware e Legambiente Sicilia.

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato amministratori locali, Maria Antonietta Sidoni, responsabile distretto trasmissione Sicilia di Terna, insieme a rappresentanti della Cooperativa Reware, Giuseppe Alfieri e Vanessa Rosano, rispettivamente presidente e direttrice di Legambiente Sicilia, l’associazione Libera, il Comando Carabinieri locale e alcune scuole e associazioni beneficiarie della donazione. In particolare, i due laboratori sorgeranno rispettivamente all’interno di un centro aggregativo gestito dall’associazione San Giovanni Apostolo, che da 20 anni opera per l’integrazione dei vari componenti dei tessuti sociali e il recupero delle marginalità attraverso l’istruzione, e all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale “Giuliana Saladino”.

Palermo è la seconda città italiana, dopo Roma, coinvolta nel progetto: nel 2020, infatti, Terna e Reware avevano devoluto 160 computer rigenerati a istituti scolastici e altre realtà no profit della Capitale. Proseguono, dunque, a Palermo le iniziative legate a “Terna – Reuse”, un progetto ideato e sviluppato dall’azienda insieme a Reware, cooperativa e impresa sociale che eroga servizi volti all’allungamento del ciclo di vita delle apparecchiature elettroniche ed informatiche, e Legambiente Sicilia.

Complessivamente, all’interno del territorio comunale sono stati donati cento computer: oltre all’associazione San Giovanni Apostolo e all’Istituto comprensivo Saladino, beneficiari dell’iniziativa sono stati l’associazione Zen Insieme, la scuola primaria Tomasi di Lampedusa e il punto luce Save the Children del quartiere Zisa.