Palermo-Ternana, le probabili formazioni del match

PALERMO – A due giorni dal pareggio per 1-1 contro il Sudtirol, il Palermo torna in campo per sfidare la Ternana in occasione della 27ª giornata del campionato di Serie B. La compagine rosanero, dopo aver affrontato tutte le squadre di vertice del campionato cadetto, si appresta a scontrarsi con una squadra che si trova al di sotto della sua posizione in classifica. Le Fare, con 34 punti in graduatoria (36 per i rosa) è reduce da due sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite. Un periodo complicato per la compagine umbra che ha visto anche esonerare mister Andreazzoli a poche ore dalla gara contro i rosanero.

Il nuovo allenatore della Ternana è Cristiano Lucarelli, che torna sulla panchina dei rossoverdi dopo essere stato esonerato a dicembre del 2022. Nella serata di lunedì 27 febbraio, il tecnico delle Fare è arrivato nel capoluogo siciliano e allo stadio “Renzo Barbera” guiderà i calciatori del club del presidente Stefano Bandecchi. Dall’altra parte non ci sarà Eugenio Corini, squalificato dal Giudice Sportivo per somma di ammonizioni. Al suo posto, a dirigere i rosa ci sarà l’allenatore in seconda Salvatore Lanna, storico collaboratore del tecnico di Bagnolo Mella. La filosofia calcistica del Palermo non subisce variazioni, se non nella pura guida tecnica da bordo campo nel corso dei 90 minuti di gioco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Mister Corini recupera Valente e Verre per la sfida contro la Ternana, ma perde Graves e Sala a causa di un infortunio che entrambi hanno subito nei primi minuti del match contro il Sudtirol. Davanti a Pigliacelli, nel collaudato 3-5-2, torna dal primo minuto il trio difensivo composto da Mateju, Nedelcearu e Marconi. In cabina di regia ci sarà ancora Gomes, affiancato da Segre e Saric con Verre non ancora al meglio della condizione. Sulla corsia di destra si rivede titolare Valente, mentre dall’altre parte Masciangelo sostituisce Sala. In avanti, Corini opta per il duo Brunori-Tutino a discapito di Di Mariano che parte dalla panchina.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre, Gomes, Saric, Masciangelo; Tutino, Brunori.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakitè, Sorensen, Mantovani, Corrado; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly; Falletti, Palumbo; Partipilo.