Intervento dei vigili urbani della sezione infortunistica

PALERMO – Un Tir uscito è finito fuori strada in via Galletti a Palermo e ha distrutto un’auto parcheggiata. La scorsa notte sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il groviglio di lamiere tra il tir e l’auto e gli agenti della polizia municipale dell’infortunistica per stabilire eventuali responsabilità. Nessun ferito.