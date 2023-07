Il Palermo acquisisce il titolo della squadra femminile

Il Palermo Women disputerà il campionato di Serie C

PALERMO – Tutti sotto l’ala della famiglia City Football Group. Il Palermo, tramite una nota ufficiale, ha annunciato l’acquisizione del titolo sportivo della squadra femminile della A.S.D. Palermo.

Il Palermo Women, Prima Squadra femminile rosanero disputerà il campionato di Serie C 2023-2024.

“Siamo orgogliosi di accogliere nella nostra famiglia la Prima Squadra femminile – dichiara l’amministratore delegato del Palermo F.C. Giovanni Gardini – completando di fatto la ristrutturazione del nostro Settore Femminile, che ha già raggiunto proficui risultati con le attività delle formazioni giovanili. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo del Club, rappresentato da un prezioso investimento per il Palermo e per il City Football Group, che premia il grande valore sociale e sportivo di un movimento in crescita come quello del calcio femminile”.