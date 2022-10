Palermo, torna l’International Half Marathon: cambia la viabilità

Ecco in quali strade sarà vietato il transito

PALERMO – Torna l’International Half Marathon a Palermo, per la sua IX edizione, e con essa per domenica 16 ottobre scatteranno alcuni divieti lungo le vie della città.

La gara, che si articolerà nell’ormai tradizionale percorso tra Mondello ed il centro città, prevede il traguardo dei 10 Km e della Mezza Maratona.

Per tale motivo dalle 11 di domenica 16 ottobre e fino alle 18.30 del giorno successivo, viale Regina Elena sarà chiusa al transito veicolare con divieto di sosta ambo i lati. Il traffico, dunque, sarà deviato lungo via Glauco.

Inoltre dalle ore 9 alle ore 12.30 del 17 ottobre saranno chiuse al transito veicolare: viale Regina Elena, viale Margherita di Savoia, viale Diana, viale Ercole, piazza dei Quartieri, via Case Rocca, piazza Leoni, via dell’Artigliere, via del Bersagliere, via del Granatiere, piazza Vittorio Veneto, via Libertà, via Carducci, piazza Ruggero Settimo, piazza Castelnuovo, via della Favorita, largo Willy Brandt e viale Principe di Scalea.

Dalle 6.30 alle 12.30 del 17 ottobre sarà valido il divieto di sosta in piazza Vittorio Veneto, via dell’Artigliere, via del Granatiere, via Libertà, piazza Castelnuovo, via Turati, viale Regina Elena, piazza Valdesi, viale Margherita di Savoia, via Paolo Giaccone, via Sebastiano Bosio, piazza dei Quartieri, via della Favorita, largo Wully Brandt, via Mater Dolorosa e piazza Pallavicino.