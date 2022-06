“Palermo torni a essere un giardino e non un mondezzaio”

L'arcivescovo Corrado Lorefice esorta la Città durante la messa per il Corpus Domini.

1' DI LETTURA

PALERMO – “Questa nostra città che unisce il sangue dei martiri della giustizia e della fede, che vuole e deve tornare ad essere spazio comune di legalità, di solidarietà e di convivenza pacifica; giardino e non mondezzaio; di questa città che vuole riconoscere e onorare ogni corpo, a maggior ragione quando viene deposto nei suoi cimiteri in attesa della beatitudine della vita e della convivialità eterna”. Lo ha detto l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, concludendo l’omelia del Pontificale celebrato nella Basilica di San Domenico in occasione del Corpus Domini. “Torniamo tutti al gusto del pane!” è stato inoltre l’invito del vescovo di Palermo.