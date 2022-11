Tram, Ferrandelli: “Impedire lo scempio di via Libertà”

“Il prudenziale approccio dell’amministrazione sulla questione della tratta di via Libertà è comprensibile” ha commentato il consigliere

La giunta comunale ha approvato all’unanimità la delibera, proposta dall’assessore alla mobilità Maurizio Carta e dall’assessore alle attività produttive Giuliano Forzinetti, contenente l’atto di indirizzo che permetterà di indire la gara “per la progettazione esecutiva e la conseguente realizzazione delle nuove tratte del tram”, che dovrebbero rendere tale mezzo di trasporto “più sostenibile ed efficiente”.

A tal proposito, Il consigliere della coalizione Azione con Calenda + Europa, Fabrizio Ferrandelli, può anche dirsi soddisfatto. La tratta di via Libertà – che secondo quest’ultimo “non ha senso di esistere” – è stata infatti declassata, finendo all’ultimo posto nella scala delle priorità del progetto.

Una buona notizia, per chi come lui, ha la chiusura del circuito “che andrebbe dal viale Regione alla stazione centrale” e lo “stralcio della tratta di via Libertà”, come punti caratterizzanti del proprio programma elettorale.

“Il prudenziale approccio dell’amministrazione comunale sulla questione della tratta di via Libertà è comprensibile” ha commentato il consigliere. “Nella trattativa con il Ministero per il progetto c’è tutto il blocco, compresa la linea A”

“Dobbiamo tener conto però anche dell’aumento del costo dell’energia, un deterrente secondo Astra (Associazione Nazione Autotrasporti), per questo genere di servizi” così altamente energivori.

“Chiedo all’amministrazione di continuare a ragionare in questa direzione. Di impedire lo scempio di via Libertà e di proseguire soltanto coi lavori per la chiusura dell’anello per l’efficientamento del corso del tram attuale, così da metterlo poi in servizio integrato con la rete ferroviaria”.