Si scaldano i motori della Targa Florio: l’edizione 2023 tra Palermo e Trapani

Angelo Sticchi Damiani: "Continuiamo l'opera iniziata da Vincenzo Florio"

4' DI LETTURA

PALERMO – Torna l’appuntamento annuale con la prestigiosa Targa Florio, rievocazione della corsa automobilistica più antica del mondo. Il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, ha presentato la Targa Florio Classica ed il Ferrari Tribute to Targa Florio 2023 presso la sede della Presidenza dell’Automobile Club Palermo.

L’evento automobilistico è organizzato dall’AC Palermo, con il supporto diretto dell’ACI e di ACI Storico, e si svolgerà dal 12 al 15 ottobre. Quest’anno, poi, a fare da cornice per la storica corsa automobilistica saranno le province di Palermo e Trapani. L’evento ha ben tre massime validità tricolori: Campionato Italiano Grandi Eventi, Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche e Campionato Italiano Grandi Eventi Regolarità Moderna, tutte e tre le competizioni assegneranno punti per il Campionato Siciliano Regolarità.

Nel corso della presentazione, Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia, ha dichiarato: “Stiamo continuando l’opera iniziata da Vincenzo Florio e lo facciamo con passione verso una storia di grande importanza. L’Automobile Club fu fondato per approvare il regolamento della Targa Florio. Siamo responsabili di una storia importante. Il Marchio Targa Florio deve essere valorizzato nel giusto modo con eventi che vadano anche al di fuori della Sicilia per onorarne la blasonata storia. Quest’anno ci mancherà la figura di un amico ed anche di una persona estremamente appassionata e competente come Nuccio Salemi”.

I dettagli della Targa Florio

La Targa Florio è nata nel 1906 per volontà dell’illuminato imprenditore Vincenzo Florio, la versione Classica della corsa più antica rievoca i fasti della gara di velocità che conobbe il suo massimo splendore sul “Circuito delle Madonie”, luoghi che saranno attraversati dai concorrenti durante la seconda giornata, sabato 14 ottobre.

Nella prima giornata protagonista sarà la provincia trapanese con i suoi panorami mozzafiato e le sue strade su cui è nata la disciplina della regolarità, attraverso posti incantevoli, legati comunque all’epopea dei Florio. Marsala, sede delle Cantine Florio, il passaggio dinnanzi le saline, la salita al Monte Erice, un continuo alternarsi di panorami che si stagliano sull’azzurro del mare.

Saranno 20 i protagonisti del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche CIREAS, che si sfideranno a suon di precisione sui tubi alla Targa Florio Classica 2023. Molti equipaggi saranno in gara sia per il CIREAS per l’appunto, che per il Campionato Italiano Grandi Eventi.

Il programma del CIREAS prevede verifiche e partenza da Trapani. Nello specifico, venerdì 13 ottobre dalle ore 11.00 e fino alle ore 13.00 sono previste le verifiche e la consegna dei road book a Trapani in Piazza Giovanni Dupre Sculse. Stessa località per lo Start alle 16.30 della prima delle due tappe che andrà a concludersi alle 19.30 all’Università degli Studi di Palermo. Sabato 14 ottobre CIREAS, Grandi Eventi e Ferrari Tribute to Targa Florio incroceranno i propri percorsi dato che affronteranno il “Circuito delle Madonie”. Nello specifico il CIREAS partirà dalle Tribune di Floriopoli, in località Cerda, affronterà la Power Stage Classic a Termini Imerese, mentre alle ore 15.30 è previsto l’arrivo della prima vettura all’Università degli Studi di Palermo. Alle 18.00 infine si svolgerà la cerimonia di premiazione al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell’Università degli Studi di Palermo.

La Targa Florio Classica

Ancora più articolato il programma della Targa Classica che comprende il CIGE, la Targa Florio Legend e la Targa Florio Gran Turismo. Il percorso si svilupperà su una lunghezza complessiva di 564 km, scandito da 103 prove cronometrate, 8 prove di media, 7 controlli orari e 3 controlli a timbro.

Le ostilità agonistiche avranno inizio a partire dalle ore 09.00 fino alle ore 18:00 di giovedì 12 ottobre con le verifiche sportive e tecniche di gara e la distribuzione road book al Museo dei Motori dell’Università di Palermo. Stessa location per la cerimonia di partenza in programma venerdì 13 alle ore 8.30 per la prima giornata del “Tour delle Saline”. Dopo lo Start gli equipaggi si muoveranno alla volta di Marsala e delle Cantine Florio, passando per Partinico, Alcamo, Campobello di Mazara e Mazara del Vallo. Mentre nel pomeriggio, dopo il pranzo, la splendida carovana si muoverà in direzione di Palermo dove arriverà alle 18.00, avendo attraversato Trapani, Castellammare/Alcamo Marina, Cinisi e Capaci.

Sabato 14 ottobre, la Seconda Giornata prevede il percorso denominato “Circuito delle Madonie”. Dopo lo Start alle ore 8.30 sempre all’Università di Palermo, gli equipaggi sulle loro splendide vetture si muoveranno alla volta di Buonfornello, Floriopoli, Cerda, Caltavuturo, Castellana, Petralia Sottana, Piano Battaglia, Collesano e Campofelice di Roccella. L’arrivo è in programma nel primo pomeriggio con il tradizionale bagno di folla in Piazza Verdi a Palermo e il successivo spostamento verso l’Università, a partire dalle ore 16.30. Domenica 15 infine è prevista la cerimonia di premiazione alla tenuta Cala Muletti a Terrasini a partire dalle ore 12.30.