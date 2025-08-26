Calciomercato Palermo, Saric saluta e va all’Antalyaspor in Super Lig

La formula del trasferimento

Il Palermo, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato il trasferimento di Dario Saric all’Antalyaspor, in Turchia (Super Lig), con la formula del prestito che può trasformarsi in obbligo di riscatto. Una scelta strategica del club di viale del Fante per dare respiro a un reparto di centrocampo ricco di alternative.

Saric, centrocampista italo-bosniaco nato a Cento nel 1997, era arrivato a Palermo con grandi aspettative nell’estate del 2022. Reduce da un’esperienza significativa all’Ascoli e con una carriera in crescendo, il suo approdo in Sicilia era stato accolto con entusiasmo. Nonostante il talento, però, nelle ultime stagioni il centrocampista ha trovato poco spazio, accumulando una media modesta di presenze.

Dal canto suo, la seconda chiamata dell’Antalyaspor nell massima serie turca rappresenta per Saric un’opportunità concreta per ritrovare spazio, ritmo e motivazione. “A Dario un ‘in bocca al lupo’ da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge nel sito del club rosanero.