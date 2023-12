Palermo, tre furti messi a segno al mercato di Ballarò

Magazzini e ristoranti nel mirino

PALERMO – In tre magazzini del mercato di Ballarò, a Palermo, in nottata qualcuno fa forzato le saracinesche dei depositi di un albergo, un ristorante e di un residente e portando via uno scooter, bottiglie di vino e alcolici, qualche bici e altri oggetti che si trovavano nei tre box.

I proprietari hanno presentato una denuncia.