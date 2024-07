Il ritrovamento in un palazzo antico di corso Vittorio Emanuele

PALERMO – Gli operai in un cantiere edile hanno trovato una bomba a mano senza spoletta durante i lavori di ristrutturazione in un palazzo antico in corso Vittorio Emanuele a Palermo.

I lavori sono stati interrotti e sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e si attende l’arrivo degli artificieri per mettere in sicurezza la zona.