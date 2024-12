Turista tedesca rapinata in via Venezia: trasportata in ospedale

E' stata bloccata e aggredita da quattro giovani

PALERMO – Ennesima rapina ai danni dei turisti in visita nel capoluogo siciliano. Stavolta è stata presa di mira una donna tedesca che stava passeggiando in via Venezia, alle spalle del Teatro Biondo, in pieno centro storico.

In base a quanto ha raccontato ai carabinieri arrivati sul posto, sarebbe stata bloccata e aggredita da quattro giovani che facendo intendere di essere armati l’hanno minacciata e strattonata, facendola cadere per terra. La banda è riuscita a impossessarsi della sua borsa che conteneva soldi, cellulare, carte di credito e documenti e si è poi data alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce tra i vicoli.

I soccorsi

Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i militari e i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al Policlinico: in seguito alla caduta ha infatti riportato diverse ferite, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Le indagini per rintracciare i rapinatori sono in corso, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano nella zona.

Il colpo in via Maqueda

Risale soltanto a quattro giorni fa un altro colpo ai danni di un turista americano: sabato sera è stato accerchiato da un gruppo di ragazzini in via Maqueda, all’altezza dei Quattro Canti. Gli hanno strappato via l’iPhone e sono fuggiti in direzione del mercato Ballarò.

L’americano era in comitiva, ma ha raccontato che i ragazzini non gli hanno dato il tempo né di reagire, né di avvertire gli altri compagni di viaggio. Le indagini sono affidate anche in questo caso ai carabinieri.