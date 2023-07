Palermo, un altro bimbo è caduto dal balcone: è in codice rosso

È accaduto nel rione Borgo Vecchio. Il primo episodio in corso dei Mille

PALERMO – C’è un altro bambino caduto dal balcone di casa a Palermo. Quasi in contemporanea al caso della bimba avvenuto in corso dei Mille un analogo e tragico episodio si è verificato nella zona di via Ettore Ximenes, nel rione Borgo Vecchio.

Il piccolo di appena un anno e mezzo di vita è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Di Cristina. Gli è stato assegnato un codice rosso, ma seppur serie le sue condizioni sono meno gravi della bimba di 4 anni. Il bimbo è vigile, la Tac ha riscontrato una lieve frattura cranica, ma di scarsa rilevanza. In questo caso non c’è stata segnalazioni alle forze dell’ordine.

Due bimbi caduti dal balcone di casa in uno stesso pomeriggio. Due famiglie con il fiato sospeso.