Palermo, bimba cade dal balcone: è grave in ospedale

I parenti hanno picchiato medici e infermieri che sono intervenuti

PALERMO – Un bimba di quattro anni è caduta dal balcone (o da una finestra) di una casa in corso dei Mille a Palermo. Ora è ricoverata in gravissime condizioni. L’abitazione si trova al primo piano. Dalle prime informazioni la piccola, nata in Germania da genitori palermitani, si trova in città con mamma e papà per le vacanze.

La bimba è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Di Cristina, dove è stata trasferita dopo l’arrivo al pronto soccorso pediatrico. È stata intubata e c’è la riserva sulla vita. Si profila la necessità di un immediato e delicatissimo intervento di neurochirurgia.

In corso dei Mille, per prestare i soccorsi, è intervenuto personale del 118, ma un infermiere e un medico sono stati aggrediti da parenti e amici della famiglia della bambina. Probabilmente contestavano il ritardo dell’arrivo dei sanitari. Circostanza che al momento non risulterebbe.

Anche su questo dovranno indagare i poliziotti. Innanzitutto bisogna accertare, però, come e perché la bimba sia caduta e chi si trovasse con lei in casa al momento dell’incidente. I parenti della piccola sono in ospedale. Scene di disperazione e grande apprensione.